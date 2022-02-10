Постпред России при ООН Гатилов: миф о «российской угрозе» на Украине выгоден Западу

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Миф о «российской угрозе» на Украине позволяет Западу увеличивать военные бюджеты и наращивать присутствие у границ государства, заявил постпред России при ООН Геннадий Гатилов.
Постпред России при ООН Гатилов: миф о «российской угрозе» на Украине выгоден Западу
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  • © Thierry Monasse

«Миф о российской агрессии против Украины — это выгодная как с ‎политической, так и, если хотите, с коммерческой точки зрения затея. ‎Раздувая его, наши оппоненты решают сразу несколько задач», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат пояснил, что такие заявления намеренно подогревают для подтверждения необходимости ‎масштабного военного строительства, переоснащения вооружённых сил ‎и увеличения военных бюджетов.

«Для США это очень удобный повод закрепить своё ‎военное присутствие в соседних с Россией странах и таким образом ‎цементировать основу североатлантического единства, замешанного на ‎сдерживании России», — пояснил Гатилов.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что в информационном поле происходит серьёзное нагнетание темы о якобы «вторжении» России на Украину, но никаких признаков, чтобы делать такие заявления, нет.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».

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