Постпред России при ООН Гатилов: миф о «российской угрозе» на Украине выгоден Западу
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«Миф о российской агрессии против Украины — это выгодная как с политической, так и, если хотите, с коммерческой точки зрения затея. Раздувая его, наши оппоненты решают сразу несколько задач», — сказал он в интервью РИА Новости.
Дипломат пояснил, что такие заявления намеренно подогревают для подтверждения необходимости масштабного военного строительства, переоснащения вооружённых сил и увеличения военных бюджетов.
«Для США это очень удобный повод закрепить своё военное присутствие в соседних с Россией странах и таким образом цементировать основу североатлантического единства, замешанного на сдерживании России», — пояснил Гатилов.
Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что в информационном поле происходит серьёзное нагнетание темы о якобы «вторжении» России на Украину, но никаких признаков, чтобы делать такие заявления, нет.
5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.
До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».