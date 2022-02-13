Захарова посоветовала политикам США «не брать ещё один грех на душу»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о «создании Москвой предлога» для «нападения» на Украину, посоветовала американскому политическому истеблишменту «не брать ещё один грех на душу».
Захарова посоветовала политикам США «не брать ещё один грех на душу»
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«Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать ещё один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Дипломат напомнила о выступлении Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года, где он заявил об оружии массового уничтожения в Ираке.

Ранее Салливан заявил, что мир должен быть готов к тому, будто Россия создаст предлог для «нападения» на Украину.

При этом в Белом доме признали, что не могут точно предсказать дату «начала военных действий на Украине». Помощник президента США допустил, что обострения не случится вовсе.

31 января секретарь СНБО Алексей Данилов вновь подтвердил, что не видит признаков подготовки России к «полномасштабному вторжению» на Украину. Об этом же он говорил 24 января.

Белый дом не согласился с оценками Киева. По словам Джен Псаки, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».

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