Политолог Рогулёв назвал типичной информационной войной заявления Салливана о России

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе RT прокомментировал заявление помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Россия «может начать вторжение» на Украину «в любой день».

«Отступать-то некуда. Они третий месяц откладывают «вторжение». Нужно уже назначать дату. Это и так-то выглядит не очень. Я думаю, что на это и рассчитаны и такие заявления, и эвакуация дипломатов... Непонятная ситуация, но нагнетание продолжается», — сказал Рогулёв.

По его мнению, США «оставляют для себя маленькую форточку», говоря, что не знают точной даты.

«Мол, уже вот-вот, сейчас должны начать… Это настоящая информационная война. Была выдумана идея и поставлена задача, чтобы эта идея овладела массами. Она и овладела массами. На её основе уже принимаются реальные политические решения, осуществляются телефонные звонки и переговоры о деэскалации. Это типичная информационно-психологическая война», — заключил собеседник RT.

Ранее Салливан заявил, что Россия может начать «вторжение» на Украину в любой день, однако в Вашингтоне надеются на победу дипломатии.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.