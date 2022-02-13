Политолог Рогулёв назвал типичной информационной войной заявления Салливана о России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе RT прокомментировал заявление помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Россия «может начать вторжение» на Украину «в любой день».
Политолог Рогулёв назвал типичной информационной войной заявления Салливана о России
  • AP

«Отступать-то некуда. Они третий месяц откладывают «вторжение». Нужно уже назначать дату. Это и так-то выглядит не очень. Я думаю, что на это и рассчитаны и такие заявления, и эвакуация дипломатов... Непонятная ситуация, но нагнетание продолжается», — сказал Рогулёв.

По его мнению, США «оставляют для себя маленькую форточку», говоря, что не знают точной даты.

«Мол, уже вот-вот, сейчас должны начать… Это настоящая информационная война. Была выдумана идея и поставлена задача, чтобы эта идея овладела массами. Она и овладела массами. На её основе уже принимаются реальные политические решения, осуществляются телефонные звонки и переговоры о деэскалации. Это типичная информационно-психологическая война», — заключил собеседник RT.

Ранее Салливан заявил, что Россия может начать «вторжение» на Украину в любой день, однако в Вашингтоне надеются на победу дипломатии.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить