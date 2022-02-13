Помощник Байдена Салливан: Россия «может начать вторжение» на Украину «в любой день»

Россия может начать «вторжение» на Украину в любой день, однако в Вашингтоне надеются на победу дипломатии, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Могут начаться полномасштабные военные действия между Россией и Украиной со дня на день. То, как они (Россия. — RT) наращивали свои силы, то, как они маневрировали на месте, делает явной возможность того, что очень скоро начнутся крупные военные действия», — сказал Салливан CNN.

По его словам, российские вооружённые силы находятся в месте, откуда может начаться гипотетическое «наступление до окончания ОИ-2022».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.