Салливан: США предают огласке разведданные об Украине, чтобы «остановить войну»

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Американская сторона предаёт огласке данные о ситуации вокруг Украины, чтобы остановить войну, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан: США предают огласке разведданные об Украине, чтобы «остановить войну»
  • AP

«Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь «сюрприз»... Насколько это возможно, мы делимся этой информацией», — цитирует советника Байдена CNN.

Салливан подчеркнул, что США публикуют разведданные для того, чтобы «остановить войну, а не начать её».

Вместе с этим ПольшаСШАВеликобритания и прибалтийские страны уже поставили или планируют поставить Украине оружие.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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