Салливан: США предают огласке разведданные об Украине, чтобы «остановить войну»
- AP
«Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь «сюрприз»... Насколько это возможно, мы делимся этой информацией», — цитирует советника Байдена CNN.
Салливан подчеркнул, что США публикуют разведданные для того, чтобы «остановить войну, а не начать её».
Вместе с этим Польша, США, Великобритания и прибалтийские страны уже поставили или планируют поставить Украине оружие.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.