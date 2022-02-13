Салливан: США предают огласке разведданные об Украине, чтобы «остановить войну»

Американская сторона предаёт огласке данные о ситуации вокруг Украины, чтобы остановить войну, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наша точка зрения заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить здесь «сюрприз»... Насколько это возможно, мы делимся этой информацией», — цитирует советника Байдена CNN.

Салливан подчеркнул, что США публикуют разведданные для того, чтобы «остановить войну, а не начать её».

Вместе с этим Польша, США, Великобритания и прибалтийские страны уже поставили или планируют поставить Украине оружие.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что видит в словах Салливана о «нападении» на Украину стремление США повысить градус антироссийской пропагандистской кампании.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.