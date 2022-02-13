Аналитик Оленченко объяснил слова члена конгресса США о влиянии «российской угрозы» на мечты украинцев

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление члена палаты представителей США от Демократической партии Марси Каптур о том, что «российская угроза» якобы препятствует тому, чтобы мечты и надежды жителей Украины сбылись.

«Представители Демократической партии пытаются сохранить влияние на внешнюю политику США, тем самым повысив свой авторитет в преддверии перевыборов в палату представителей», — пояснил Оленченко.

По мнению аналитика, в заявлении прослеживается явное несоответствие с действительностью.

«Надо задать тогда вопрос: кто производил переворот на Украине в 2014 году? Кто привёл к власти тех украинских политиков, которые не в состоянии вести ни внутренние, ни внешние дела? Наверное, было бы абсурдно ставить это в вину России», — сообщил эксперт.

Как отметил специалист, мнение конгрессмена в какой-то степени носит провокационный характер. Он напомнил, что современные жизненные условия украинцев являются результатом деятельности украинских политиков.

«Жёсткая социально-экономическая ситуация в стране, психологическая напряжённость, беспомощность руководителей...Украинскому населению предлагают считать, что всё это случилось якобы по вине России», — добавил собеседник RT.

Ранее член палаты представителей США от Демократической партии Марси Каптур заявила о том, что надежды и мечты украинцев «сталкиваются с постоянной угрозой со стороны России».