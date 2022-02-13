В Госдепе США пообещали оставить на Украине ключевых сотрудников посольства

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи) объявил, что самые важные сотрудники посольства США останутся на Украине, несмотря на эвакуацию основной части дипперсонала.

Об этом информирует ТАСС.

«Команда ключевых сотрудников останется на Украине», — заявил Блинкен.

По его словам, они будут работать над урегулированием кризиса посредством дипломатии и деэскалацией напряжённости.

Блинкен пояснил, что администрация Соединённых Штатов считает данную меру оправданной.

Ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».