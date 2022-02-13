В Госдепе США пообещали оставить на Украине ключевых сотрудников посольства
Об этом информирует ТАСС.
«Команда ключевых сотрудников останется на Украине», — заявил Блинкен.
По его словам, они будут работать над урегулированием кризиса посредством дипломатии и деэскалацией напряжённости.
Блинкен пояснил, что администрация Соединённых Штатов считает данную меру оправданной.
Ранее Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.
Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».