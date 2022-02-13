Политолог Мезюхо не исключил, что Запад «готовит почву» для провокации на Украине
- AP
«Складывается ощущение, что Запад готовит почву для того, чтобы самим подготовить провокацию военного характера на Украине и обвинить в этом Российскую Федерацию», — сообщил Мезюхо.
Такое поведение Запада, как отметил политолог, может свидетельствовать о том, что «у них, возможно, уже есть какой-то готовый сценарий развития ситуации на Украине».
«Степень их безапелляционной лжи несколько удивляет и обескураживает. Нас, российскую сторону, пытаются втянуть в разговор, основанный на безумных предположениях, домыслах, дезинформации и фейках. Все здравые комментарии, заявления Москвы не принимаются в расчёт», — пояснил собеседник RT.
По словам эксперта, также нет сомнений в том, что ситуация нагнетается искусственно.
Ранее Блинкен обвинил Россию в возможности осуществить провокацию на Украине, «что потом использует для оправдания изначально запланированных военных действий».
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