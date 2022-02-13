Блинкен назвал благоразумной мерой эвакуацию ряда американских дипломатов с Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал благоразумной мерой эвакуацию с Украины американских дипломатов, не занимающих критически важные посты.

«Вчера мы распорядились об отъезде большей части американцев, всё ещё находящихся в американском посольстве в Киеве. Риск военных действий со стороны России достаточно высок, угроза достаточно серьёзна, чтобы считать это благоразумной мерой», — цитирует Блинкена РИА Новости.

12 февраля Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины была развёрнута США и их союзниками с провокационными целями.