Захарова: США два месяца издеваются над здравым смыслом своей пропагандистской кампанией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США на протяжении двух месяцев издеваются над здравым смыслом, реализуя пропагандистскую кампанию вокруг якобы планов России по «нападению» на Украину.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«США два месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападёт Россия... Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский и представители украинских силовых ведомств уже два месяца говорят, что такой информацией не располагают, а «теперь ещё и просят неравнодушных поделиться данными».

«Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители «майданов» не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся», — отметила представитель МИД России.

Ранее Зеленский попросил представить доказательства якобы планирующегося на 16 февраля «вторжения России на Украину». Он добавил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину».