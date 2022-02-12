Захарова: США два месяца издеваются над здравым смыслом своей пропагандистской кампанией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США на протяжении двух месяцев издеваются над здравым смыслом, реализуя пропагандистскую кампанию вокруг якобы планов России по «нападению» на Украину.
Захарова: США два месяца издеваются над здравым смыслом своей пропагандистской кампанией

    Об этом она написала в своём Telegram-канале.

    «США два месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападёт Россия... Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — отметила она.

    Захарова подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский и представители украинских силовых ведомств уже два месяца говорят, что такой информацией не располагают, а «теперь ещё и просят неравнодушных поделиться данными».

    «Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители «майданов» не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся», — отметила представитель МИД России.

    Ранее Зеленский попросил представить доказательства якобы планирующегося на 16 февраля «вторжения России на Украину». Он добавил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину».

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