На Украине ввели рестрикции в отношении российской компании «Витрина ТВ»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции на пять лет в отношении российской компании «Витрина ТВ» в связи с трансляцией российских телеканалов. Об этом рассказал секретарь ведомства Алексей Данилов.

«Витрина ТВ»... поставляет услуги для продвижения тех компаний, которые находятся под санкциями», — передаёт РИА Новости сообщение Данилова.

Он также отметил, что компания предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы на Украине.

Ранее СНБО Украины ввёл санкции против владеющих телеканалом «НАШ» компаний сроком на пять лет.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

В августе издание «СТРАНА.ua» заявило о блокировке портала после решения СНБО Украины о санкциях против него.

Журналисты ряда заблокированных на Украине СМИ написали письмо в ООН. В нём они обратились к ряду чиновников международной организации, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.