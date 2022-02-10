Британия сможет вводить санкции против работающих в Крыму компаний

Власти Великобритании получили право применять санкции в отношении работающих в Крыму компаний как «дестабилизирующих Украину».

Об этом говорится в соответствующей поправке к закону о санкциях.

Также санкции могут затронуть тех, кто «мешает работе международных организаций на Украине».

Как ранее напомнили в МИД России, ответ Москвы на возможные санкции Лондона будет жёстким и выверенным.

По словам главы британского Форин Офис Лиз Трасс, Великобритания подготовила «самый жёсткий санкционный режим» для России в ответ на «агрессию в отношении Украины». По её утверждению, «спрятаться будет негде».

Новый законопроект позволит замораживать активы российских компаний в Великобритании.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.