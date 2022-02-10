Захарова прокомментировала визит главы МИД Британии в Москву
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«Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии от российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведём наш праздник сегодня непосредственно на рабочем месте: переговоры с британскими партнёрами», — цитирует Захарову ТАСС.
9 февраля Трасс прибыла в Россию, в Москве она планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Она пробудет в Москве в рамках официального визита два дня. В частности, во время визитов будет обсуждаться ситуация вокруг Украины.
В пресс-службе британского правительства подтвердили готовность Лондона к работе над дипломатическим продвижением вперёд с Россией.