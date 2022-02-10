Захарова прокомментировала визит главы МИД Британии в Москву

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24» назвала поездку главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в Москву накануне Дня дипломатического работника «подарком англосаксонской дипломатии российской дипломатии».

«Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии от российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведём наш праздник сегодня непосредственно на рабочем месте: переговоры с британскими партнёрами», — цитирует Захарову ТАСС.

9 февраля Трасс прибыла в Россию, в Москве она планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Она пробудет в Москве в рамках официального визита два дня. В частности, во время визитов будет обсуждаться ситуация вокруг Украины.

В пресс-службе британского правительства подтвердили готовность Лондона к работе над дипломатическим продвижением вперёд с Россией.