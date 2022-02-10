Захарова прокомментировала визит главы МИД Британии в Москву

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24» назвала поездку главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в Москву накануне Дня дипломатического работника «подарком англосаксонской дипломатии российской дипломатии».
Захарова прокомментировала визит главы МИД Британии в Москву
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии от российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведём наш праздник сегодня непосредственно на рабочем месте: переговоры с британскими партнёрами», — цитирует Захарову ТАСС.

9 февраля Трасс прибыла в Россию, в Москве она планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Она пробудет в Москве в рамках официального визита два дня. В частности, во время визитов будет обсуждаться ситуация вокруг Украины.

В пресс-службе британского правительства подтвердили готовность Лондона к работе над дипломатическим продвижением вперёд с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить