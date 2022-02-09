Глава МИД Британии Трасс прибыла в Москву

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Россию, в Москве она встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

AP

В России министра встретила британский посол Дебора Броннерт. Министр иностранных дел 🇬🇧 @TrussLiz прибыла в Москву для переговоров с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины. pic.twitter.com/uv7OvxeiJ8 — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) February 9, 2022 Как ожидается, 10 февраля стороны проведут переговоры. Лиз Трасс пробудет в Москве в рамках официального визита два дня. В частности, во время визитов будет обсуждаться ситуация вокруг Украины.