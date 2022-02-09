Глава МИД Британии Трасс прибыла в Москву

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Россию, в Москве она встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава МИД Британии Трасс прибыла в Москву
  • AP

В России министра встретила британский посол Дебора Броннерт.

Как ожидается, 10 февраля стороны проведут переговоры.

Лиз Трасс пробудет в Москве в рамках официального визита два дня. В частности, во время визитов будет обсуждаться ситуация вокруг Украины.

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