Глава МИД Лавров 10 февраля обсудит с британской коллегой Трасс вопросы безопасности

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Глава МИД России Сергей Лавров проведёт переговоры с британской коллегой Лиз Трасс в четверг, 10 февраля. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Глава МИД Лавров 10 февраля обсудит с британской коллегой Трасс вопросы безопасности
  • РИА Новости

«В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — сказала дипломат.

Упор будет сделан на тематику европейской безопасности и выработку долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности России, подчеркнула Захарова.

Как стало известно ранее, британский министр обороны Бен Уоллес планирует провести встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу в пятницу, 11 февраля.

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