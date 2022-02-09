Глава МИД Лавров 10 февраля обсудит с британской коллегой Трасс вопросы безопасности
- РИА Новости
«В ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — сказала дипломат.
Упор будет сделан на тематику европейской безопасности и выработку долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности России, подчеркнула Захарова.
Как стало известно ранее, британский министр обороны Бен Уоллес планирует провести встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу в пятницу, 11 февраля.