Глава МИД Лавров 10 февраля обсудит с британской коллегой Трасс вопросы безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров проведёт переговоры с британской коллегой Лиз Трасс в четверг, 10 февраля. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

РИА Новости