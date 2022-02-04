Главы МИД и Минобороны Британии планируют обсудить в Москве украинский кризис

Во время визитов глав МИД и Минобороны Великобритании в Россию будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, сообщили РИА Новости в британском посольстве.

AP

«Текущие вопросы европейской безопасности будут обсуждаться во время визитов», — сказали в ведомстве. Как стало известно ранее, визиты глав МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса в Москву запланированы на середину февраля.