Главы МИД и Минобороны Британии планируют обсудить в Москве украинский кризис
Во время визитов глав МИД и Минобороны Великобритании в Россию будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, сообщили РИА Новости в британском посольстве.
- AP
«Текущие вопросы европейской безопасности будут обсуждаться во время визитов», — сказали в ведомстве.
Как стало известно ранее, визиты глав МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса в Москву запланированы на середину февраля.
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