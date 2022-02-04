Главы МИД и Минобороны Британии планируют обсудить в Москве украинский кризис

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Во время визитов глав МИД и Минобороны Великобритании в Россию будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, сообщили РИА Новости в британском посольстве.
Главы МИД и Минобороны Британии планируют обсудить в Москве украинский кризис
  • AP

«Текущие вопросы европейской безопасности будут обсуждаться во время визитов», — сказали в ведомстве.

Как стало известно ранее, визиты глав МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса в Москву запланированы на середину февраля.

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