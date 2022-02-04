Визиты глав МИД и Минобороны Британии в Москву запланированы на середину февраля
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«Где-то это будет конец первой — начало второй декады февраля. Я бы не хотел говорить по конкретным дням, потому что, как вы знаете, Лиз Трасс внезапно заболела (коронавирусом. — RT). Я надеюсь, что она выздоровеет, и, по моим данным, она готовится к этой поездке, уже сформирована делегация», — сообщил дипломат.
Он уточнил, что визиты Трасс и Уоллеса будут отдельными и последуют один за другим: вслед за главой МИД в Москву собирается министр обороны.
31 января Лиз Трасс сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус.