Визиты глав МИД и Минобороны Британии в Москву запланированы на середину февраля

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Визиты глав МИД и Минобороны Британии Лиз Трасс и Бена Уоллеса в Москву запланированы на середину февраля. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
Визиты глав МИД и Минобороны Британии в Москву запланированы на середину февраля
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Где-то это будет конец первой — начало второй декады февраля. Я бы не хотел говорить по конкретным дням, потому что, как вы знаете, Лиз Трасс внезапно заболела (коронавирусом. — RT). Я надеюсь, что она выздоровеет, и, по моим данным, она готовится к этой поездке, уже сформирована делегация», — сообщил дипломат.

Он уточнил, что визиты Трасс и Уоллеса будут отдельными и последуют один за другим: вслед за главой МИД в Москву собирается министр обороны.

31 января Лиз Трасс сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус.

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