Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заболела коронавирусом

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заболела коронавирусом
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Сегодня вечером я получила положительный тест на COVID-19», — написала Трасс в Twitter.

Она подчеркнула, что сделала три прививки от коронавируса и будет работать из дома.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании посетит Украину на этой неделе.

К тому же посол России в Лондоне Андрей Келин сообщал о планах Трасс приехать в Москву с визитом, по предварительной информации, на следующей неделе.

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