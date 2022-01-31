Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заболела коронавирусом

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус.

«Сегодня вечером я получила положительный тест на COVID-19», — написала Трасс в Twitter.

Она подчеркнула, что сделала три прививки от коронавируса и будет работать из дома.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании посетит Украину на этой неделе.

К тому же посол России в Лондоне Андрей Келин сообщал о планах Трасс приехать в Москву с визитом, по предварительной информации, на следующей неделе.