Посол России Келин анонсировал визит главы МИД Британии Трасс в Москву
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«Лиз Трасс собирается в ближайшее время, видимо, на следующей неделе... в Москву», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Келин добавил, что глава британского Минобороны Бен Уоллес также намерен посетить с визитом Россию.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что возможность визита главы МИД Великобритании в Москву прорабатывается, Россия получила соответствующий запрос.