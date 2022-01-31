Посол России Келин анонсировал визит главы МИД Британии Трасс в Москву

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Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что глава МИД Британии Лиз Трасс намерена приехать в Москву с визитом, по предварительной информации, на следующей неделе.
Посол России Келин анонсировал визит главы МИД Британии Трасс в Москву
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«Лиз Трасс собирается в ближайшее время, видимо, на следующей неделе... в Москву», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Келин добавил, что глава британского Минобороны Бен Уоллес также намерен посетить с визитом Россию.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что возможность визита главы МИД Великобритании в Москву прорабатывается, Россия получила соответствующий запрос.

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