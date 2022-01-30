Главы Минобороны и МИД Британии в ближайшее время посетят Москву

Британский министр обороны Бен Уоллес и глава МИД Британии Лиз Трасс посетят Москву в ближайшие несколько дней, сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании.

«Премьер-министр (Великобритании Борис Джонсон. — RT) поручил министрам иностранных дел и обороны собираться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни», — передаёт РИА Новости сообщение.

Уточняется, что им поручено улучшить отношения с российским правительством и способствовать деэскалации.

Ранее стало известно, что британское Министерство иностранных дел 31 января намерено объявить о готовящихся новых ограничениях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что возможность визита главы МИД Великобритании в Москву прорабатывается, Россия получила соответствующий запрос.

До этого в посольстве Великобритании в Москве высказались относительно возможного визита в российскую столицу в феврале министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с Лавровым.