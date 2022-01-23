В России прорабатывают возможность визита главы МИД Великобритании в Москву
- Legion-Media
«Такой запрос (на визит главы МИД Великобритании в России. — RT) был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», — заявила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия ответила согласием на просьбу о визите Трасс в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым
В посольстве Великобритании в Москве высказались относительно возможного визита в российскую столицу в феврале министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с Лавровым.