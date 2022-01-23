В России прорабатывают возможность визита главы МИД Великобритании в Москву

Короткая ссылка
Возможность визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву прорабатывается, Россия получила соответствующий запрос. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В России прорабатывают возможность визита главы МИД Великобритании в Москву
  • Legion-Media

«Такой запрос (на визит главы МИД Великобритании в России. — RT) был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», — заявила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия ответила согласием на просьбу о визите Трасс в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым

В посольстве Великобритании в Москве высказались относительно возможного визита в российскую столицу в феврале министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с Лавровым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить