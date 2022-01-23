В России прорабатывают возможность визита главы МИД Великобритании в Москву

Возможность визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву прорабатывается, Россия получила соответствующий запрос. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Такой запрос (на визит главы МИД Великобритании в России. — RT) был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», — заявила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия ответила согласием на просьбу о визите Трасс в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым

В посольстве Великобритании в Москве высказались относительно возможного визита в российскую столицу в феврале министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с Лавровым.