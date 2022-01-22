ТАСС: глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры

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Россия дала согласие на просьбу о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Ожидается, что визит состоится в феврале.
ТАСС: глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — сказал собеседник.

Ранее Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию.

21 января сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась дипломом Трасс после её слов о вторжении монголов и татар на Украину.

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