ТАСС: глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры

Россия дала согласие на просьбу о визите в Москву министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Ожидается, что визит состоится в феврале.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — сказал собеседник.

Ранее Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию.

21 января сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась дипломом Трасс после её слов о вторжении монголов и татар на Украину.