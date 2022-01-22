ТАСС: глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — сказал собеседник.
Ранее Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию.
21 января сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась дипломом Трасс после её слов о вторжении монголов и татар на Украину.