В Великобритании заявили о готовности вести дипломатические переговоры с Россией

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Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперёд с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.
В Великобритании заявили о готовности вести дипломатические переговоры с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Baker

«Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперёд, и мы считаем, что это может быть достигнуто», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, «это может быть основано только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы».

Ранее в российском Министерстве иностранных дел в преддверии встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс заявили, что без изменения тона заявлений Британии о России продуктивное взаимодействие Москвы и Лондона невозможно. 

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