В Великобритании заявили о готовности вести дипломатические переговоры с Россией
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«Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперёд, и мы считаем, что это может быть достигнуто», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, «это может быть основано только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы».
Ранее в российском Министерстве иностранных дел в преддверии встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс заявили, что без изменения тона заявлений Британии о России продуктивное взаимодействие Москвы и Лондона невозможно.