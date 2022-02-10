В Великобритании заявили о готовности вести дипломатические переговоры с Россией

Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперёд с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

«Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперёд, и мы считаем, что это может быть достигнуто», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, «это может быть основано только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы».

Ранее в российском Министерстве иностранных дел в преддверии встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс заявили, что без изменения тона заявлений Британии о России продуктивное взаимодействие Москвы и Лондона невозможно.