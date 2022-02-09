МИД России предложил Британии сменить тон заявлений в отношении Москвы
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В МИД напомнили, что регулярно слышат заявления, в которых говорится о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности», а иногда дело доходит «до открытых угроз».
«Британская сторона должна чётко осознавать, что без отчётливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем», — говорится в заявлении министерства.
9 февраля Лиз Трасс прибыла в Россию, в Москве она встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.