МИД России предложил Британии сменить тон заявлений в отношении Москвы

Без изменения тона заявлений Британии о России продуктивное взаимодействие Москвы и Лондона невозможно, заявили в российском Министерстве иностранных дел в преддверии встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс.

В МИД напомнили, что регулярно слышат заявления, в которых говорится о некой «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности», а иногда дело доходит «до открытых угроз».

«Британская сторона должна чётко осознавать, что без отчётливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем», — говорится в заявлении министерства.

9 февраля Лиз Трасс прибыла в Россию, в Москве она встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.