Макрон назвал переговоры с Путиным содержательными и насыщенными

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Французский лидер Эммануэль Макрон назвал содержательными и насыщенными прошедшие с президентом России Владимиром Путиным переговоры.
Макрон назвал переговоры с Путиным содержательными и насыщенными
  • AP
  • © Thibault Camus

«В Москве с президентом (России Владимиром. — RT) Путиным у нас состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями. Для сохранения стабильности, мира и возобновления механизмов доверия наш долг — работать вместе», — написал Макрон в Instagram.

По его словам, «разумного решения без диалога найти нельзя».

Французский президент также добавил, что этого надо добиваться, чтобы «возобновить процесс деэскалации и получить гарантии безопасности на границах нашей Европы».

7 февраля в Москве прошли переговоры президентов России и Франции.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

Путин также рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс.

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