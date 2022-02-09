Испания призвала решать ситуацию на Украине через диалог
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Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он сказал в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
По его словам, в настоящее время нужно сосредоточиться на дипломатических способах решения кризиса.
«Конечно, надо понимать, что политика как Испании, так и Европейского союза в целом... основывается на том, что этот кризис должен решаться через диалог и с помощью тех усилий, которые уже предпринимаются», — ответил испанский министр на вопрос, будет ли Испания поставлять оружие Украине.
Ранее СМИ сообщали, что власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять израильское оружие на Украину. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не намерена поставлять летальное оружие на Украину.
Вместе с этим Польша, США, Великобритания и Прибалтийские страны уже поставили или планируют поставить Украине оружие.