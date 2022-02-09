Испания призвала решать ситуацию на Украине через диалог

Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, отвечая на вопрос о возможности поставок оружия на Украину испанской стороной, заявил, что ситуацию на Украине нужно решать через диалог.

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом он сказал в ходе совместного брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

По его словам, в настоящее время нужно сосредоточиться на дипломатических способах решения кризиса.

«Конечно, надо понимать, что политика как Испании, так и Европейского союза в целом... основывается на том, что этот кризис должен решаться через диалог и с помощью тех усилий, которые уже предпринимаются», — ответил испанский министр на вопрос, будет ли Испания поставлять оружие Украине.

Ранее СМИ сообщали, что власти Израиля запретили Латвии, Литве и Эстонии поставлять израильское оружие на Украину. Также канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия не намерена поставлять летальное оружие на Украину.

Вместе с этим Польша, США, Великобритания и Прибалтийские страны уже поставили или планируют поставить Украине оружие.