МИД России: Москва ждёт от Вашингтона конкретных ответов на вопросы по безопасности
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«Сейчас мы действительно приступили вот уже к прикладной стороне, направляя просто уже в письменном виде конкретный перечень вопросов, по которым мы хотим получить предельно конкретный письменный же ответ», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.
26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.