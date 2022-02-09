МИД России: Москва ждёт от Вашингтона конкретных ответов на вопросы по безопасности

Россия направила США конкретный перечень вопросов и хочет получить предельно конкретный письменный ответ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Сейчас мы действительно приступили вот уже к прикладной стороне, направляя просто уже в письменном виде конкретный перечень вопросов, по которым мы хотим получить предельно конкретный письменный же ответ», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.