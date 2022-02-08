Макрон заявил о приверженности Зеленского соблюдению перемирия в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров выразил приверженность соблюдению перемирия в Донбассе.

«Вы также подтвердили мне приверженность соблюдения перемирия», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции после переговоров с Зеленским в Киеве.

Ранее российский лидер Владимир Путин после переговоров с президентом Франции заявил, что ряд идей Макрона может быть положен в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

Президент Франции отметил, что в результате поездки в Москву достиг своей основной цели и предотвратил эскалацию конфликта на Украине.