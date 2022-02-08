Макрон заявил, что Зеленский подтвердил желание Киева выполнять Минские соглашения
- AP
Он заявил, что на переговорах в Москве российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность соблюдать Минские соглашения.
«И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве. — RT) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения», — приводит РИА Новости слова Макрона на пресс-конференции с Зеленским в Киеве.
Ранее представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин сообщил, что Верховная рада Украины сможет имплементировать в украинское законодательство пункты Минских соглашений, если они будут отвечать национальным интересам.