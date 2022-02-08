Макрон заявил, что Зеленский подтвердил желание Киева выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание Киева выполнять Минские соглашения. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.

Он заявил, что на переговорах в Москве российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность соблюдать Минские соглашения.

«И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве. — RT) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения», — приводит РИА Новости слова Макрона на пресс-конференции с Зеленским в Киеве.

Ранее представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин сообщил, что Верховная рада Украины сможет имплементировать в украинское законодательство пункты Минских соглашений, если они будут отвечать национальным интересам.