Макрон заявил, что Зеленский подтвердил желание Киева выполнять Минские соглашения

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание Киева выполнять Минские соглашения. Об этом сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.
Макрон заявил, что Зеленский подтвердил желание Киева выполнять Минские соглашения
  • AP

Он заявил, что на переговорах в Москве российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность соблюдать Минские соглашения.

«И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве. — RT) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения», — приводит РИА Новости слова Макрона на пресс-конференции с Зеленским в Киеве.

Ранее представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин сообщил, что Верховная рада Украины сможет имплементировать в украинское законодательство пункты Минских соглашений, если они будут отвечать национальным интересам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить