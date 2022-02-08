На Украине назвали условие для имплементации Верховной радой Минских соглашений

Верховная рада Украины сможет имплементировать в украинское законодательство пункты Минских соглашений, если они будут отвечать национальным интересам. Об этом заявил представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин.

«Законы, являющиеся частью политического урегулирования в соответствии с Минскими соглашениями, будет принимать Верховная рада Украины, представляющая интересы всего украинского народа», — заявил он в интервью РБК-Украина.

Костин добавил, что документы примут, если они будут отвечать национальным интересам Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское правительство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.