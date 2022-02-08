Политолог Лукьянов прокомментировал переговоры Путина и Макрона

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Ангелина Шурпина
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT прокомментировал итоги переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
Политолог Лукьянов прокомментировал переговоры Путина и Макрона
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По словам эксперта, «встреча была содержательной».

«Судя по настрою обоих собеседников на пресс-конференции, они скорее довольны тем, что произошло. Что за новаторские идеи у Макрона — непонятно. Судя по всему, они как-то связаны с Минскими соглашениями и будущим Донбасса. Во время пресс-конференции оба периодически возвращались к этой теме, вокруг неё всё крутилось, из чего можно предположить, что многое в этом международном кризисе европейской безопасности завязано именно на эту тему», — рассказал Лукьянов.

По его мнению, сейчас существенное значение имеет тот факт, «с чем президент Франции приедет и с чем уедет из Киева».

«Пока можно говорить, что делаются какие-то шаги для расширения пространства разговора, но это только начало. Явно российская позиция совершенно не изменилась, а западные собеседники пытаются делать усилия для того, чтобы найти подходы к этой позиции», — заключил собеседник RT.

Ранее в Москве завершились переговоры президентов России и Франции.

Владимир Путин заявил, что ряд идей Эммануэля Макрона могут быть положены в основу дальнейших шагов по ситуации с Украиной.

Путин также рассказал об угрозе конфликта НАТО и России в случае принятия Украины в альянс.

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