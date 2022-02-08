Вице-спикер Совфеда Косачёв назвал содержательными переговоры Путина и Макрона

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, назвал их содержательными.
Вице-спикер Совфеда Косачёв назвал содержательными переговоры Путина и Макрона
  • AP

«Переговоры совершенно точно были содержательными — пять часов с синхронным, а не последовательным переводом говорят сами за себя. Но результативность этих переговоров станет понятна только после того, как появится последующая реакция — со стороны США и других союзников Франции по НАТО, но главное — со стороны Украины», — сказал Косачёв РИА Новости.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном заявил, что Минским соглашениям по Украине альтернативы нет.

«Что касается Минских соглашений, живы они, имеют какую-то перспективу или нет, я считаю, что другой альтернативы просто нет», — сказал Путин.

При этом он отметил, что украинское правительство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

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