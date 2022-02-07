ТАСС: Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD

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Украинские власти попросили Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
ТАСС: Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD
  • AP

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», — рассказал собеседник агентства.

В январе США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину.

4 февраля официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что большинство полученных от США и Британии противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW и NLAW доставлены на позиции ВСУ около линии соприкосновения в Донбассе.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США по накачке Украины оружием ошибочны и крайне опасны.

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