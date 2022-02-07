ТАСС: Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD

Украинские власти попросили Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Украина обратилась к США с просьбой о размещении на украинской территории под Харьковом нескольких дивизионов подвижных пусковых противоракетных комплексов THAAD, включающих также соответствующие радиолокационные средства», — рассказал собеседник агентства.

В январе США передали Украине 79 т груза, включая 300 ракетных комплексов Javelin.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби анонсировал новые поставки вооружения на Украину.

4 февраля официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что большинство полученных от США и Британии противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW и NLAW доставлены на позиции ВСУ около линии соприкосновения в Донбассе.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США по накачке Украины оружием ошибочны и крайне опасны.