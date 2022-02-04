В ЛНР заявили, что ПТРК из США и Британии доставлены на позиции ВСУ в Донбассе

Большинство полученных от США и Британии противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW и NLAW доставлены на позиции ВСУ около линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«По нашим данным, большая часть ранее полученных от США и Великобритании противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW и NLAW уже доставлены на позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения», — сказал он журналистам.

Филипоненко также отметил, что командование украинских силовиков оперативно передислоцирует в зону конфликта в Донбассе личный состав, прошедший обучение применению данных вооружений, пишет РИА Новости.

Как отметили в ЛНР ранее, подготовка украинских военных к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.