В ЛНР заявили, что подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу

Подготовка украинских военных к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу, заявил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Филипоненко заявил, что украинские силовики планируют использовать авиацию в случае наступления в Донбассе.

В ЛНР также сообщили, что украинские спецслужбы совместно с западными партнёрами готовят постановочные видеосюжеты о якобы агрессии России и самопровозглашённых республик в Донбассе.