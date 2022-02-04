В ЛНР заявили, что подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу
- AP
«Подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Ранее Филипоненко заявил, что украинские силовики планируют использовать авиацию в случае наступления в Донбассе.
В ЛНР также сообщили, что украинские спецслужбы совместно с западными партнёрами готовят постановочные видеосюжеты о якобы агрессии России и самопровозглашённых республик в Донбассе.