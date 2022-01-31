В ЛНР заявили о подготовке спецслужбами Украины постановочных сюжетов в Донбассе

Короткая ссылка
Украинские спецслужбы совместно с западными партнёрами готовят постановочные видеосюжеты о якобы агрессии России и самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР в Донбассе. Об этом заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Ян Лещенко.
В ЛНР заявили о подготовке спецслужбами Украины постановочных сюжетов в Донбассе
  • AP

«Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целью кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение ЛНР, ДНР и России в агрессии против Киева.

Лещенко заявил, что на первом этапе планируется выпуск «заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины» со стороны народных республик Донбасса и России.

На следующих этапах украинские спецслужбы намерены опубликовать материалы о якобы военных успехах ВС Украины «в отражении агрессии» и продвижении военных вглубь Донбасса.

«В связи с этим призываю всех граждан Луганской народной республики: не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие», — добавил Лещенко.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить