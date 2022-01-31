В ЛНР заявили о подготовке спецслужбами Украины постановочных сюжетов в Донбассе

Украинские спецслужбы совместно с западными партнёрами готовят постановочные видеосюжеты о якобы агрессии России и самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР в Донбассе. Об этом заявил начальник управления Народной милиции Луганской народной республики Ян Лещенко.

«Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword», — говорится в сообщении.

Уточняется, что целью кампании является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение ЛНР, ДНР и России в агрессии против Киева.

Лещенко заявил, что на первом этапе планируется выпуск «заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины» со стороны народных республик Донбасса и России.

На следующих этапах украинские спецслужбы намерены опубликовать материалы о якобы военных успехах ВС Украины «в отражении агрессии» и продвижении военных вглубь Донбасса.

«В связи с этим призываю всех граждан Луганской народной республики: не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие», — добавил Лещенко.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.