В ЛНР заявили о пике истерии украинской пропаганды

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Начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что градус накала и истерии, спровоцированной пропагандой Киева, достиг пика.
В ЛНР заявили о пике истерии украинской пропаганды
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Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Градус информационного накала и всеобщей истерии, спровоцированной украинской пропагандой, достиг своего пика, и из привычных обвинений и призывов к западным партнёрам перешёл в разряд панических настроений, но уже для собственного населения», — сказал он.

По мнению представителя ЛНР, украинские пропагандисты «перестарались и напугали скорее себя», а не ту «аудиторию, на которую вся эта информационная провокация была направлена».

Лещенко предположил, что этим объясняется тот факт, что в последнее время руководство Украины само стало опровергать заявления о якобы возможном российском вторжении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на востоке страны контролируемой.

Также глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России.

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