Зеленский назвал ситуацию на востоке Украины контролируемой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на востоке страны контролируемой.

«За минувшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он отметил, что тем не менее есть обстрелы и нарушения режима огня.

По словам президента, с украинской стороны нет раненых и убитых.

Как пишет РИА Новости, ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

Также глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.