В ЛНР заявили о планах ВСУ использовать авиацию в случае наступления в Донбассе

Украинские силовики планируют использовать авиацию в случае наступления в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

«С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины», — сказал Филипоненко.

Он уточнил, что на полигоне в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Новоайдар с военнослужащими указанной бригады отрабатываются действия по десантированию 1-го батальона с привлечением вертолётов Ми-8.