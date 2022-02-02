В ЛНР заявили о планах ВСУ использовать авиацию в случае наступления в Донбассе

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Украинские силовики планируют использовать авиацию в случае наступления в Донбассе. Об этом заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР заявили о планах ВСУ использовать авиацию в случае наступления в Донбассе
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«С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины», — сказал Филипоненко.

Он уточнил, что на полигоне в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Новоайдар с военнослужащими указанной бригады отрабатываются действия по десантированию 1-го батальона с привлечением вертолётов Ми-8.

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