В посольстве Японии в Москве рассказали о контактах по вопросу мирного договора

Россия и Япония продолжают сотрудничество по вопросу мирного договора между государствами. Об этом заявили в японском посольстве в Москве.

«Между Японией и Россией по дипломатическим каналам на регулярной основе осуществляются контакты на различных уровнях. В то же время по поводу дат следующих встреч лидеров и министров иностранных дел двух стран на данный момент решений не принималось», — приводит сообщение посольства ТАСС.

Ранее сообщалось, что посол России в Японии Михаил Галузин в рамках встречи с властями Хоккайдо обсудил возможности восстановления и поддержания отношений между двумя государствами.

В ноябре японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.