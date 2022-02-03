Посол России в Японии Галузин ответил на критику представителя США по вопросу Курил

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Новый посол США в Японии Рам Эмануэль раскритиковал российского коллегу Михаила Галузина за то, что тот якобы выбрал «худшее время» для упоминания темы Курил в свете приближающегося «Дня северных территорий», как японцы называют южные острова Курильской гряды.
Посол России в Японии Галузин ответил на критику представителя США по вопросу Курил
  • AP

На это посол России в Японии назвал время правильным и предположил, что американский дипломат может быть ещё не в курсе российской позиции по вопросу Курил.

«Для сведения тем, кто может ещё быть не в курсе российской позиции: Россия не признаёт незаконные территориальные притязания на наши южные Курильские острова и, следовательно, какие-либо «празднества», к ним относящиеся», — говорится в сообщении посольства России в Японии в Twitter от лица российского дипломата.

Ранее сообщалось, что посол России в Японии Михаил Галузин в рамках встречи с властями Хоккайдо обсудил возможности восстановления и поддержания отношений между двумя государствами.

В декабре 2021 года в МИД России выразили Японии протест из-за открытия в Токио выставки, посвящённой Южным Курилам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии.

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