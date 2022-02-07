Депутат Морозов назвал политическим давлением идею об «агрессии» России

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Дарья Ускова
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ФРГ и её союзники «предпримут все необходимые шаги» в случае «вторжения» России на Украину.
Депутат Морозов назвал политическим давлением идею об «агрессии» России
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Депутат подчеркнул, что идея об «агрессии» России является фейком и своего рода способом политического давления.

«Понятно, что Запад переполошился, и все прекрасно понимают, что надо вести диалог с Россией. Диалог с Россией пытаются вести с позиции силы. Вот один из элементов этого давления — это попытка объявить нас агрессором и грозить нам всяческими «карами небесными» в ответ», — сообщил эксперт.

На этом фоне «показательным», по мнению Морозова, является поведение Олафа Шольца. Он, с одной стороны, делает подобные заявления, а с другой стороны, собирается с визитом в Россию для обсуждения проекта «Северный поток — 2», европейской безопасности и проблемы Deutsche Welle, отметил парламентарий.

«Игра такая, прямо скажем, почти детская... Потому что четыре месяца обещаний, что вот-вот начнётся российское нападение на Украину, оказались бредом. Уже даже пропагандистская западная машина не знает, что придумать для того, чтобы поддерживать пламя в этом искусственном костре», — рассказал собеседник RT.

Он также добавил, что заявление Шольца можно расценивать как «очередной этап артподготовки в преддверии переговоров в Москве».

Ранее канцлер ФРГ заявил, что совместно с союзниками Германия готова предпринять все необходимые шаги в случае «вторжения» России на Украину.

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