В Совбезе Белоруссии назвали нецелесообразным нападение России на Украину

Нападение России на Украину является нецелесообразным и маловероятным, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

«Явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации. Уже с территории Беларуси. Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно», — сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

Вольфович отметил, что для эскалации напряжённости используются различные фейки и слухи.

Госсекретарь Совбеза обратил внимание на то, что к настоящему времени в Минобороны Украины присутствуют около пяти-шести советников стратегического уровня и более 64 — на оперативном уровне.

«Явно американские советники диктуют, как жить, как строить свои вооружённые силы, чем заниматься и что делать», — заключил Вольфович.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил возможность эскалации и вторжения на Украину в любой момент.

Власти России неоднократно опровергали заявления Запада о наличии у российской стороны намерений напасть на Украину.

Так, например, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляции о «вторжении» России на Украину преступлением против планеты и демократии, которое совершается под эгидой западного мейнстрима. Она также допустила, что публикации западных СМИ могут быть «дымовой завесой» для возможных провокаций со стороны Запада.