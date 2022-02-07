В Турции сочли большой ошибкой поставки Bayraktar Украине

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Генеральный секретарь турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил, что считает большой ошибкой поставки Турцией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Киеву.

«Поставка Турцией беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой», — приводит РИА Новости заявление Перинчека.

Он подчеркнул, что в партии уже неоднократно сообщали об этом.

«Это вооружение в конечном счете будет использовано не только против России, но и самой Турции», — подытожил партийный генсек.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотников Bayraktar на украинской территории.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Позднее президент Украины Владимир Зеленский  подтвердил данный факт.

В декабре российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar.

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