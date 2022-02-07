В Турции сочли большой ошибкой поставки Bayraktar Украине

Генеральный секретарь турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил, что считает большой ошибкой поставки Турцией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Киеву.

«Поставка Турцией беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой», — приводит РИА Новости заявление Перинчека.

Он подчеркнул, что в партии уже неоднократно сообщали об этом.

«Это вооружение в конечном счете будет использовано не только против России, но и самой Турции», — подытожил партийный генсек.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция подписали соглашение, расширяющее производство беспилотников Bayraktar на украинской территории.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данный факт.

В декабре российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar.