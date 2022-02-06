Политолог Брутер прокомментировал слова Салливана о возможной эскалации на Украине

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Дарья Ускова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о возможном обострении ситуации вокруг Украины во время проведения Олимпиады в Пекине.
Политолог Брутер прокомментировал слова Салливана о возможной эскалации на Украине
  • © Susan Walsh
  • AP

«Можно сказать, что США дипломатически решать ничего не хотят… Сегодня Лукашенко сказал, что позиция Белоруссии и России совершенно очевидна, она не меняется, она давно доведена до западных коллег. Заключается она в том, что Россия не собирается предпринимать никаких действий первой, это вообще даже не рассматривается», — сообщил политолог.

Он отметил, что ответ России может последовать только в том случае, если Украина «будет переходить красные линии». Брутер добавил, что такая позиция не составляет никакой тайны для Запада, однако это не мешает иностранным политикам обвинять Россию в эскалации.

«США исходят из того, что у них есть картинка. Все свои медиаповоды они набрасывают под эту картинку, в которой будут обвинять Россию. Они будут это делать и сегодня, и завтра, и послезавтра — ничего не изменится», — заключил эксперт.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о возможности военных действий со стороны России на Украине до завершения Олимпиады.

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