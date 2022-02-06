В США допустили возможность обострения ситуации вокруг Украины во время Олимпиады

Власти США не исключают возможного обострения ситуации вокруг Украины во время проведения Олимпиады в Пекине, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы должны быть готовы к возможности военных действий со стороны России до завершения Олимпиады. Мы также должны быть готовы к такой возможности после завершения Олимпиады... То есть нельзя полагать, что в ближайшие пару недель ничего не случится», — цитирует ТАСС слова Салливана в интервью телеканалу NBC.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляции о «вторжении» России на Украину преступлением против планеты и демократии, которое совершается под эгидой западного мейнстрима. Она также допустила, что публикации западных СМИ могут быть «дымовой завесой» для возможных провокаций со стороны Запада.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины к любому развитию событий у своих границ.