В США допустили, что Россия может «аннексировать Донбасс»

В правительстве США не исключают возможности «аннексии Донбасса» со стороны России, заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Действия России могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

По словам Салливана, в Москве также могут прибегнуть к «гибридным действиям» — под ними он подразумевает кибератаки, политическую дестабилизацию и «полномасштабное вторжение».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы планах России сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о якобы создании Россией сфабрикованного видео об Украине, чтобы использовать это как предлог для «вторжения».

Позже посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.