В США допустили, что Россия может «аннексировать Донбасс»
- РИА Новости
«Действия России могут принимать разные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс», — сказал он в интервью телеканалу NBC.
По словам Салливана, в Москве также могут прибегнуть к «гибридным действиям» — под ними он подразумевает кибератаки, политическую дестабилизацию и «полномасштабное вторжение».
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о якобы планах России сфабриковать видео, которое станет предлогом для «вторжения» на Украину.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался привести доказательства или раскрыть какую-либо иную информацию о якобы создании Россией сфабрикованного видео об Украине, чтобы использовать это как предлог для «вторжения».
Позже посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.