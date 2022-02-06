Reuters: КНДР в 2021 году активно развивала ядерную и ракетную программы

КНДР в прошлом году продолжала развитие программ в сфере ядерного оружия и баллистических ракет, также практиковались кибератаки на криптовалютные биржи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

«КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов», — говорится в материале.

Отмечается, что, несмотря на это, сообщений о ядерных испытаниях или запусках межконтинентальных баллистических ракет не поступало.

Кроме того, Северная Корея также продолжала развитие инфраструктуры ядерных и баллистических ракет, а также кибератаки на криптовалютные биржи были для Пхеньяна важным источником дохода.

Уточняется, что с 2020 по середину 2021 года в результате кибератак из КНДР было похищено более $50 млн с криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе и Азии.

Ранее в Пхеньяне подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» в воскресенье, 30 января.

Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела 800 км.

Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении осудили испытания Северной Кореей баллистических ракет. К ним присоединились США и союзники в Совбезе ООН.