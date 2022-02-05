США и союзники в Совбезе осудили последний ракетный пуск со стороны КНДР

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Последний пуск баллистической ракеты со стороны КНДР нарушает резолюцию ООН и направлен на дестабилизацию ситуации в регионе, говорится в заявлении постпредов, входящих в состав Совбеза США.
США и союзники в Совбезе осудили последний ракетный пуск со стороны КНДР
  • AP
  • © Ahn Young-joon

«Запуск КНДР баллистической ракеты средней дальности представляет собой значительную эскалацию недавних нарушений КНДР многочисленных резолюций Совета безопасности, он направлен на дальнейшую дестабилизацию региона», — приводит РИА Новости заявление, зачитанное постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Ранее в Пхеньяне подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» в воскресенье, 30 января. 

Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела 800 км.

Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении осудили испытания Северной Кореей баллистических ракет.

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