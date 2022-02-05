США и союзники в Совбезе осудили последний ракетный пуск со стороны КНДР
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«Запуск КНДР баллистической ракеты средней дальности представляет собой значительную эскалацию недавних нарушений КНДР многочисленных резолюций Совета безопасности, он направлен на дальнейшую дестабилизацию региона», — приводит РИА Новости заявление, зачитанное постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.
Ранее в Пхеньяне подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» в воскресенье, 30 января.
Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела 800 км.
Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении осудили испытания Северной Кореей баллистических ракет.