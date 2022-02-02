Британия, Франция и Германия осудили ракетные испытания КНДР
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«Мы решительно осуждаем эти провокационные действия, которые подрывают региональный, а также международный мир и безопасность», — приводит РИА Новости текст заявления.
Отмечается, что испытания КНДР нескольких баллистических ракет демонстрируют нарушение многочисленных единогласно принятых резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН.
«Такая деятельность вызывает серьёзную озабоченность и получит единый ответ», — резюмируется в заявлении.
Стороны призвали КНДР полноценно выполнить решения СБ ООН и совершить необратимый демонтаж своих программ в сфере оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
Ранее в Пхеньяне подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» в воскресенье, 30 января.
Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела 800 км.