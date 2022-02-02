Британия, Франция и Германия осудили ракетные испытания КНДР

Короткая ссылка
Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении осудили испытания Северной Кореей баллистических ракет.
Британия, Франция и Германия осудили ракетные испытания КНДР
  • © AP Photo/Lee Jin-man

«Мы решительно осуждаем эти провокационные действия, которые подрывают региональный, а также международный мир и безопасность», — приводит РИА Новости текст заявления.

Отмечается, что испытания КНДР нескольких баллистических ракет демонстрируют нарушение многочисленных единогласно принятых резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН.

«Такая деятельность вызывает серьёзную озабоченность и получит единый ответ», — резюмируется в заявлении.

Стороны призвали КНДР полноценно выполнить решения СБ ООН и совершить необратимый демонтаж своих программ в сфере оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Ранее в Пхеньяне подтвердили информацию о пуске баллистической ракеты средней дальности «Хвасон-12» в воскресенье, 30 января. 

Правительство Японии выразило протест. По словам генсекретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, ракета преодолела 800 км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить